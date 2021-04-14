Пашинян: союз с Россией обеспечит безопасность Армении

Премьер-министр министр Армении Никол Пашинян считает, что военный союз с Россией обеспечит безопасность стране. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, он считает, что если войска обеих стран объединятся, то «нападение на Армению означает нападение на Россию».

«Основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров», — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что Россия также рассматривает расширение российской военной базы в Гюмри и создание ее филиала в Сюникской области.