Мир 14 марта 2023, 11:42 Пашинян счел высокой угрозу эскалации в Нагорном Карабахе Премьер Армении Пашинян назвал высокой угрозу эскалации в Нагорном Карабахе РИА «Новости»

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Угроза эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном остается весьма высокой. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова привел ТАСС.

«Велика вероятность эскалации конфликт как на границе Азербайджана и Армении, так и в Нагорном Карабахе. Эту напряженность должно констатировать международное сообщество», — сказал он.

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Пашинян подтвердил, что армянская сторона несколько дней назад получила еще один вариант мирного соглашения от Азербайджана, в отношениях стран есть некоторый прогресс.

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«Однако чем мы дальше идем, тем больше появляется фундаментальных проблем», — добавил премьер-министр.

По словам Пашиняна, остался нерешенным главный вопрос — обеспечение внешней безопасность государства.

Ранее армянский лидер обсудил проблему Нагорного Карабаха с президентом России Владимиром Путиным.