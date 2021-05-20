Пашинян решил подписать новый документ с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подписать с Азербайджаном новый документ, который соответствует интересам его страны. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ», — сообщил Пашинян.

В четверг Пашинян заявил, что на его столе лежит документ, который на 100% соответствует интересам Армении. И если Азербайджан даст свое согласие, то он подпишет его. По его словам, сейчас идут переговоры. Текст документа пока не будет разглашаться.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили обстановку в Нагорном Карабахе. В частности, Пашинян заявил Путину, что азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Армении. И поблагодарил Россию за усилия по укреплению мира и стабильности в регионе.