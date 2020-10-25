Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о «косвенном» участии Израиля в карабахском конфликте. Такое заявление он сделал на встрече с французскими парламентариями.

Его слова процитировали на сайте кабинета министров.

В начале октября пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что страна приняла решение отозвать своего посла в Израиле для консультаций. В Ереване отметили, что Израиль поставлял оружие в Азербайджан.

«Премьер-министр <…> коснулся обсуждений с главами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, деструктивной политики Турции и ее региональных устремлений, косвенного участия Израиля в карабахско-азербайджанском конфликте и ожиданий армянского народа от международного сообщества», — сказано в сообщении.

Пашинян подчеркнул, что для армянского народа важной задачей является уточнение статуса Нагорного Карабаха и «осуществление права на самоопределение».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан перекладывают друг на друга вину за развязывание там военных действий. В Нагорном Карабахе сообщают про артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов. Атакован оказался и Степанакерт — столица непризнанной республики.

После ухудшения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе Армения впервые в истории объявила всеобщую мобилизацию. Кроме того, в стране ввели военное положение.