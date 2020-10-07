Пашинян рассказал, когда Армения признает Нагорный Карабах

Армения признает Нагорный Карабах, если анализ покажет, что такое решение поможет военному конфликту разрешиться. Если Ереван поймет, что военные действия продолжатся и после этого шага, то страна воздержится от его принятия.

Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время интервью Первому каналу.

«Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет — мы воздержимся», — заявил он.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан перекладывают вину друг на друга, обвиняя противника в том, что именно он развязал военные действия. В Нагорном Карабахе сообщают о том, что под артиллерийскими обстрелами оказались мирные населенные пункты непризнанной республики, в том числе ее столица Степанакерт.

После начала военных действий Армения ввела военное положение, а также впервые объявила всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию населения, а военное положение - лишь в отдельных регионах.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказать Азербайджану любую помощь, которая ему потребуется. Его слова процитировало RT. После его заявления власти Сирии вместе с президентом страны Башаром Асадом обратились к азербайджанскому правительству. Nаtiоn Nеws отметил, что они призвали «не попасться в ловушку турецких планов» в Нагорном Карабахе.