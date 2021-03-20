Пашинян призвал не спекулировать на смертях погибших в Карабахе

Количество погибших со стороны Армении во время последнего вооруженного конфликта в Карабахе составило 3250 человек. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом сообщил «Sputnik Армения».

Глава правительства Армении заявил, что в последнее время начали распространяться слухи о пяти и десяти тысячах погибших в Карабахе. Такие заявления Пашинян назвал политическими спекуляциями.

Он подчеркнул, что официально погибли 3250 человек, но еще есть список пропавших без вести. Но даже в этом случае число жертв не превысит четырех тысяч.

«Страна и так понесла крупные потери, и не надо ради политических спекуляций удваивать и утраивать их», — заявил Пашинян.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян ранее заявлял, что около двух тысяч найденных тел удалось идентифицировать только при помощи анализа ДНК. Результатов экспертизы еще ждут около 189 семей.

Поисковые работы на местах боевых столкновений продолжаются. За последнее время участники нашли останки более 1,5 тысячи человек. Среди них есть как военнослужащие, так и мирные жители.

Никол Пашинян заявил, что если бы не трехстороннее соглашение по Карабаху, то Армения могла погрузиться в хаос.

«Сейчас говорят, что предательская власть должна уйти. А документ, который мы подписали, вы откажетесь от него? Говорят — нет. Это будет катастрофой», — привело слова политика ИА Nation News.

Пашинян заявил, что все обвинения оппозиции, что он сдал и предал жителей Карабаха, не имеют под собой оснований. Он подчеркнул, что военные стояли до последнего, сколько это было возможно.

После разрешения ситуации в Карабахе в Армении начался политический кризис. Оппозиция обвинила главу правительства в предательстве и потребовала его отставки. Заявление Пашиняна, что «ракеты „Искандер“ не сработали», настроили против него военных. Слова главы правительства опроверг генерал-лейтенант Тиран Хачатрян. В ответ Пашинян инициировал его отставку.

Это вызвало еще большее возмущение Генерального штаба, который потребовал смены премьер-министра. Из-за ситуации в стране на улицах начались митинги как сторонников, так и противников действующей власти. Для разрешения конфликта Пашинян объявил досрочные выборы в парламент.