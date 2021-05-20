Никол Пашинян, исполняющий обязанности премьера Армении, признал подлинность «утекшего» документа о создании комиссии по уточнению границ с Азербайджаном. Об этом сообщил «Sputnik Армения».

Пашинян отметил, что у Армении нет границы с Азербайджаном, на которой была бы проведена демаркация и делимитация. Поэтому появилась идея создать трехстороннюю комиссию при участии России, чтобы решить этот вопрос.

И. о. премьера Армении указал, что это рабочий документ и он считает некорректным то, что его обнародовали, пока он еще обсуждается. Но так как он уже появился в Сети, Пашинян подтвердил, что он действительно подлинный.

Важнейшим пунктом в документе, по словам Пашиняна, является то, что спорные ситуации на границах должны решаться не военным путем, а дипломатическим. Ереван выступает за трехсторонний формат, так как с Баку у него нет дипотношений, пояснил он.

В Минобороны Армении в четверг заявили, что военные Азербайджана вновь пытались нарушить их границу. Поэтому армянская сторона открыла предупредительный огонь.

Пашинян ранее заявил, что вблизи границы до сих пор находятся более 500 азербайджанских военных. Он потребовал их немедленно отвести, сообщало РИА ФАН.