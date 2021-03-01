Пашинян признал, что его дезинформировали по поводу «Искандеров»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему неправильно донесли информацию по поводу «Искандеров». Его заявление не касалось содержания и качества армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества

К такому выводу он пришел после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Sputnik Армения.

«Премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление премьер-министра Армении относительно применения Арменией системы „Искандер“», — сообщило издание со ссылкой на слова пресс-секретаря премьер-министра Армении Мане Геворгян .

В пресс-службе Армении отметили, что они не сомневаются в качестве российского оружия и считают его — одним из лучших в мире. Власти страны планируют продолжать сотрудничать с Россией в сферах военной промышленности и высоких технологий.

Ранее Никол Пашинян заявил о «не взорвавшихся» во время конфликта в Нагорном Карабахе ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер». По словам премьер-министра Армении, ракеты либо «не взрывались» совсем, либо «взрывались на 10%». Военные эксперты утверждают, что это невозможно.

После этих слов в стране возник очередной политический кризис. Замначальника генштаба Армении отправили в отставку из-за того, что, по данным СМИ, он высмеял слова премьера по поводу российского оружия. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота, уволил начальника главного штаба ВС Армении, потребовавшего его отставки, и призвал своих сторонников выйти на улицы.Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента.