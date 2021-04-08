Эксперты предположили, зачем Пашинян приехал в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ попросит оружие, предположили эксперты издания «Взгляд». «Утро.ру» привел полярные мнения спикеров.

Помимо этого, Пашинян захочет нарастить себе рейтинг из-за приближающихся парламентских выборов. Премьер-министр хочет быть популярен среди армянской российской диаспоры.

«Очевидно, что Пашинян может попросить два вида вооружений у России — средства противовоздушной обороны и технику, предназначенную для РЭБ», — посчитал главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он добавил, что Ереван планирует закупать у Москвы новые средства вооружений по той схеме, которая была отработана предыдущими властями Армении на протяжении долгих лет.

Вместе с тем, проректор РЭУ имени Плеханова, член Общественной палаты РФ Сергей Марков думает, что Пашинян хочет решить сразу две проблемы своим приездом в Москву.

По его мнению, для него важно выяснить, поддержит ли его Москва на предстоящих выборах, а также помириться с армянами в нашей стране, потому что после событий прошлой осени они выступают за его соперника экс-президента Армении Роберта Кочаряна.