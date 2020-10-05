Пашинян позвонил Путину — Кремль
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник вечером позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил Кремль. Это уже четвертый звонок за последние весемь дней.
«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сказано в сообщении Кремля.
Лидеры двух стран обсудили обострение конфликта, который приобрел масштабный характер и привел к жертвам среди гражданского населения.
Российский президент «вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий».