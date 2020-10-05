«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сказано в сообщении Кремля.

Лидеры двух стран обсудили обострение конфликта, который приобрел масштабный характер и привел к жертвам среди гражданского населения.

Российский президент «вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий».