facebook_pixel
    05 октября 2020, 22:21

    Пашинян позвонил Путину — Кремль

    Наталья Жуковская

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник вечером позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил Кремль. Это уже четвертый звонок за последние весемь дней.
    Пашинян позвонил Путину — Кремль

    «По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сказано в сообщении Кремля.

    Лидеры двух стран обсудили обострение конфликта, который приобрел масштабный характер и привел к жертвам среди гражданского населения.

    Российский президент «вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий».

    Новости SMI.FM