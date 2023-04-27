Мир 27 апреля 2023, 11:13 Пашинян потребовал отправить в Лачинский коридор международную миссию Премьер-министр Армении Пашинян назвал создание КПП в Лачинском коридоре провокацией Unsplash

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Азербайджан поставил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре ради провокации, заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян. Он призвал международное сообщество отправить в зону конфликта миссию для сбора улик, сообщил ТАСС.

«Азербайджан постоянно нагнетает обстановку в регионе, на этот раз он незаконно установил КПП в Лачинском коридоре», — сказал председатель правительства.

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Если до этого, по словам Никола Пашиняна, неформальную блокировку проезда оправдывали вопросами экологии, то теперь закрыли официально. Он предупредил, что это усугубит гуманитарный кризис и увеличит напряженность между странами. Премьер-министр призвал мировое сообщество отправить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию с расширенным мандатом для фиксации таких действий со стороны Азербайджана.

Ранее Армения обратилась в Международный суд ООН и обвинила Азербайджан в нарушении его решения от 22 февраля 2023 года, по которому проезд в обоих направлениях должны освободить. КПП поставили у реки Акари в Лачинском коридоре на границе с Арменией.