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    13 декабря 2020, 20:53

    Пашинян посчитал обстановку в Гадрутском районе Карабаха спокойной

    Алена Макаренко

    Обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, где было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, относительно спокойная. Это заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности Армении.
    Пашинян посчитал обстановку в Гадрутском районе Карабаха спокойной

    «Сегодня с утра российские миротворцы большой группой вошли на данный участок, и к этому моменту ситуация здесь относительно спокойная. Как минимум наличие там российских миротворцев дает уверенность, что есть большая вероятность в дальнейшем избежать эскалации», — сказал политик.

    Часть территорий на этом участке перешла под контроль Баку. Однако деревни должны оставаться под контролем Еревана, поскольку это земля Нагорного Карабаха, согласно договоренностям от 9 ноября.

    Пашинян в очередной раз заявил, что это именно Баку спровоцировал нарушение режима прекращения огня. Азербайджанские военные атаковали позиции Армении на участке Старый Тахер — Хцаберд. По неподтвержденной информации, в нападении участвовал турецкий спецназ.

    Минобороны России 12 декабря сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Это случилось впервые после завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе. Боестолкновение зафиксировано в Гадрутском районе. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации.

    Российские военные помогают людям вернуться домой после войны, им оказывают гуманитарную помощь. За сутки из Армении в Нагорный Карабах вернулись 634 беженца. Помимо этого, за день российские саперы очистили от взрывоопасных предметов более 12 гектаров территории в Степанакерте.

    РФ призвала участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня.