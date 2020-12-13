Пашинян посчитал обстановку в Гадрутском районе Карабаха спокойной

Обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, где было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, относительно спокойная. Это заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности Армении.

«Сегодня с утра российские миротворцы большой группой вошли на данный участок, и к этому моменту ситуация здесь относительно спокойная. Как минимум наличие там российских миротворцев дает уверенность, что есть большая вероятность в дальнейшем избежать эскалации», — сказал политик.

Часть территорий на этом участке перешла под контроль Баку. Однако деревни должны оставаться под контролем Еревана, поскольку это земля Нагорного Карабаха, согласно договоренностям от 9 ноября.

Пашинян в очередной раз заявил, что это именно Баку спровоцировал нарушение режима прекращения огня. Азербайджанские военные атаковали позиции Армении на участке Старый Тахер — Хцаберд. По неподтвержденной информации, в нападении участвовал турецкий спецназ.

Минобороны России 12 декабря сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Это случилось впервые после завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе. Боестолкновение зафиксировано в Гадрутском районе. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации.

Российские военные помогают людям вернуться домой после войны, им оказывают гуманитарную помощь. За сутки из Армении в Нагорный Карабах вернулись 634 беженца. Помимо этого, за день российские саперы очистили от взрывоопасных предметов более 12 гектаров территории в Степанакерте.

РФ призвала участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня.