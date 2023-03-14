Мир 14 марта 2023, 13:31 Пашинян пообещал обнародовать правду о пятой колонне в армии Армении Премьер Пашинян: Армения проиграла войну 2020 года из-за пятой колонны в армии РИА «Новости»

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Пятая колонна в вооруженных силах спровоцировала крах Армении в 2020 году. Доказательства обнародуют в ближайшее время, сказал на пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян. Его процитировал ТАСС.

«По моему личному убеждению, мы проиграли войну, потому что в нашей армии действовала пятая колонна. Я думаю, что эти факты станут достоянием общественности в ближайшее время», — сказал он журналистам.

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Глава кабмина отметил, что Армения два-три дня назад получила от Азербайджана проект мирного соглашения. Пашинян назвал это прогрессом, но обратил внимание, что со временем встают фундаментальные проблемы — например, внешней безопасности его страны и высокой вероятности эскалации конфликта. Он призвал предоставить гарантии выполнения будущих договоренностей.

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Осенью 2020 года случилась Вторая карабахская война. Когда начались обстрелы, обе стороны объявили мобилизацию. Азербайджан заявил о гибели 2,7 тысячи военных, 101 мирного жителя и 423 раненых, Армения насчитала 2,3 тысячи жертв среди военных и 60 — гражданских.

Для стабилизации ситуации в регион ввели российские миротворческие силы. Стороны подписали мирный договор, который регулярно нарушали.