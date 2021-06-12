Пашинян по ошибке назвал Лаврова президентом России

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян случайно назвал не ту должность Сергея Лаврова. Сначала он назвал главу МИД президентом, а затем премьером России.

«Когда президент…премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях», — процитировало Пашиняна РИА «Новости».

Сам исполняющий обязанности не заметил оговорки. При этом не смогла сдержать улыбки жена Пашиняна, а также и. о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Паикян. Они стояли позади Пашиняна.

Политик ошибся в должности Лаврова во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. На мероприятии Пашинян говорил об освобождении 15 военных Армении из Азербайджана. Также он сообщил о передаче Баку карты минных полей.

В своей речи Пашинян поблагодарил за возвращение людей США, партнеров из Грузии и Европы. Особую благодарность он выразил России. В частности, президенту Владимиру Путину, главе МИД России Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу и командующему миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.