Мир 11 ноября 2022, 22:24 Пашинян озвучил условия вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха Премьер Армении Пашинян: российские миротворцы пока не могут покинуть Нагорный Карабах РИА «Новости»

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Российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, только когда будет гарантирована безопасность местным жителям. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«Гарантии должны быть проверены жизнью. Пока угрозы, из-за которых миротворцы были размещены в Нагорном Карабахе, не исчезли, они будут дислоцированы там бессрочно. Для этого найдутся международные механизмы», — сказал он.

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Президенты России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остаются на занятых ими позициях, также в регион прибудут российские миротворцы.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выразил готовность подписать документ о продлении мандата российских миротворцев на 10, 15 или 20 лет. Конечные сроки мандата, по его мнению, должна озвучить Россия. Миротворцев разместили вдоль линии соприкосновения в Карабахе и в Лачинском коридоре.