Мир 12 февраля 2024, 04:35 Пашинян ответил на вопрос об аресте Путина в Армении Пашинян: решение о задержании Путина не входит в компетенцию премьер-министра РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не нуждается в советах по поводу приезда в Армению. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

Пашиняну задали вопрос, может ли он повлиять на решение российского президента приехать в Ереван из-за ратификации Римского статута. На что армянский премьер ответил, что вряд ли Путин нуждается в его советах.

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Отвечая на вопрос, задержат ли Путина в Армении, Пашинян заявил, что принятие решения о задержании не входит в его компетенцию.

«Армения — правовое государство, у премьер-министра есть свои полномочия. В эти полномочия не входит решение вопроса о задержании», — заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Россия перестала быть ключевым партнером в оборонной сфере. Республике нужны другие союзники, так как она больше не может выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией как прежде.