Пашинян отметил заинтересованность Еревана в поставках оружия из РФ

Глава армянского правительства Никол Пашинян рассказал «Интерфаксу» о крайней заинтересованности Еревана в поставках российского оружия.

«Армения крайне заинтересована в поставках из России, чтобы иметь современное и совместимое, прежде всего, с Российской Федерацией и другими союзниками по ОДКБ, вооружение и боеприпасы», — цитирует премьер-министра «Газета.ru».

По его словам, Армения рассчитывает на то, чтобы поставки боеприпасов и вооружения осуществлялись в той же комплектации, что и для российской армии. В частности, Ереван интересует приобретение истребителей Су-30СМ. Он напомнил, что их закупка предусмотрена как программой развития национальных вооруженных сил, так и армяно-российскими договоренностями.