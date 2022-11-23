Мир 23 ноября 2022, 22:18 Пашинян отказался подписать декларацию на саммите ОДКБ Премьер Армении Пашинян отказался подписать декларацию на саммите ОДКБ РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать проект декларации по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили на сайте главы кабмина республики.

«Проект „Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения“ недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — заявил Пашинян на заседании.

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Он пояснил, что не стал ставить свою подпись под текстом документа, так как не увидел политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении. Премьер страны напомнил, что азербайджанцы «оккупировали» порядка 140 квадратных метров территории республики.

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«Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной», — сказал Пашинян.

Глава кабмина призвал потребовать незамедлительного вывода войск Азербайджана с территории Армении. Военные, по его словам, должны вернуться на позиции, которые они занимали до 11 мая 2021 года.