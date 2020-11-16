Пашинян обвинил Турцию и террористов в неудачах в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал две главные причины ряда неудач в Карабахе. Это Турция и террористы. По его мнению, армянские вооруженные силы потерпели неудачу, потому что им приходилось воевать не только с армией Азербайджана.

«По итогам июльских боев [на северо-востоке Армении] стало понятно, что мы готовы к войне с армией Азербайджана. Однако основной причиной нашей неудачи была война с Азербайджаном, Турцией и террористами», — сообщил он в ходе онлайн-конференции на своей странице в Facebook.

Сегодня Никол Пашинян также заявил, что несет ответственность за произошедшее в Нагорном Карабахе. При этом отметил, что изменений в трехсторонних договоренностях по Нагорному Карабаху не произойдет.

Кроме того, он затронул тему протестов оппозиции, которая требует отставки премьер-министра. Он назвал митингующих «скулящими под стенами». Пашинян сообщил, что с ними поможет разобраться армия.

В минувшие выходные Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Известно о задержании бывшего главы СНБ Артура Ванецяна.