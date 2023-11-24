Мир 24 ноября 2023, 15:25 Пашинян обвинил Россию в срыве поставок оплаченного вооружения Пашинян: Россия не отправила в Армению уже оплаченное вооружение MFA Russia / Global Look Press

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Российская сторона не передала в Армению уже оплаченные образцы вооружений, республика приступила к поиску компромиссных решений по ситуации. Об этом на брифинге сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его слова привел ТАСС.

«Что касается вопроса поставок техники и вооружений в обмен выплаты, то тут есть проблема. Сейчас идут определенные консультации о механизме ее решения», — сказал Пашинян.

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Одним из вариантов решения проблемы он назвал возможное сокращение долга Армении перед Россией.

«Надеемся, что дискуссии принесут результаты, мы готовы работать в этом направлении», — добавил премьер-министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения не станет менять вектор собственной внешней политики и сохранит союзничество, в том числе в формате работы в Организации коллективного договора безопасности.