Пашинян обратился к Путину из-за ситуации в Карабахе

«Премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

В письме глава армянского правительства «досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы». Пашинян упомянул переброску в Карабах «иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока».

Ранее лидер Армении выступил за ввод российских миротворцев на территорию непризнанной НКР.

Война между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Боевые уже больше месяца проходят каждый день, хотя стороны уже три раза договаривались о гуманитарном перемирии. Сразу после обострения конфликта Турция открыто поддержала Азербайджан.