Пашинян объявил о соблюдении условий перемирия в Карабахе

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения строго соблюдает режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Утром в понедельник Азербайджан обвинил соседнюю страну в обстрелах.

«Армянская сторона продолжает строго соблюдать режим прекращения огня», — написал Пашинян в Facebook.

26 октября Минобороны Азербайджана объявило, что армянская сторона подвергла обстрелу город Тертер и села района, а также позиции в селе Сафиян Лачинского района. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные обстреляли северо-восточное направление линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В выходные Азербайджан и Армения при посредничестве США провели переговоры, результатом которых стало объявление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он начал действовать с 07:00 по московскому времени (08:00 по местному времени) 26 октября.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Представителям Армении и Азербайджана уже удавалось договориться о перемирии в Москве, но оно было нарушено уже буквально через сутки.