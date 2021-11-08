Пашинян объявил, на какие территории у армян есть право

В нарушение условий трехстороннего заявления до сих пор не реализовано право армянского населения на возвращение Шуши и Гадрусткого района Карабаха. Кроме того, периодически нарушается режим прекращения огня. Азербайджанская сторона до сих пор не передала удерживаемых лиц и блокирует коммуникации.

Об этом Общественному телевидению Армении заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Почти весь Гадрутский район и город Шуши перешли под контроль Азербайджана во время боевых действий в 2020 году.

Пашинян заявил, что Баку пытается скомпрометировать российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«С болью вынужден отметить, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе полностью не соблюдается. Это зафиксировали также и российские миротворцы. Надеюсь, будет проведено тщательное расследование и предприняты необходимые действия», — цитирует его ТАСС.

На днях перепалка трех азербайджанцев с 23-летней армянкой закончилась неожиданно. Девушка, оказавшаяся профессиональным бойцом без правил, кулаками отстояла свое право носить спортивную сумку с родным флагом. После напряженной дискуссии азербайджанцы получили серьезные травмы.