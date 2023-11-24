24 ноября 2023, 17:02
Пашинян объяснил продолжение работы Армении в ОДКБ внутренними интересами страны
Пашинян: решение о возможном выходе Армении из ОДКБ основано на интересах страны
Решение о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут с учетом государственных интересов страны. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Его процитировало РИА «Новости».
«У нас есть политическая воля принимать те или другие решения исходя из государственных интересов Армении. То же касается и отношений с ОДКБ», — подчеркнул Пашинян.
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Так он объяснил факт того, что республика до сих пор не прекратила членство в организации.
Ранее Кремль отреагировал на заявления МИД Армении о том, что республика не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона надеется, что страна и в дальнейшем продолжит участие в работе ОДКБ.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отсутствии армянской делегации на саммите ОДКБ в Минске. По его мнению, руководству страны необходимо обсуждать все проблемы за столом с партнерами, а не совершать демарши.
Армения
ОДКБ
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