Мир 14 марта 2023, 15:13 Пашинян обеспокоился выходом ОДКБ из Армении Премьер Армении Пашинян: в стране обеспокоились выходом ОДКБ из республики РИА «Новости»

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Армения серьезно обеспокоена тем фактом, что Организация Договора о коллективной безопасности оставляет свои позиции в республике. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, его слова привел ТАСС.

Политик подчеркнул, что у Армении нет намерений выйти из состава организации.

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«Однако нас беспокоят опасения, что сама ОДКБ уйдет из Армении. Такова моя оценка, ОДКБ выходит из республики, желая того или нет», — отметил он.

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Пашинян выразил готовность Армении представить свою кандидатуру на пост заместителя генерального секретаря ОДКБ, если республика будет уверенна в своей безопасности.

В понедельник, 13 марта, армянский премьер-министр провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, обсудив положение дел в Нагорном Карабахе.

После этого Пашинян заявил, что угроза эскалации обстановки в регионе остается достаточно высокой.