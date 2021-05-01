Пашинян не смог вылететь из Казани из-за неисправности самолета

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не смог в запланированное время вылететь в Ереван из Казани. Причиной отмены рейса стала техническая неисправность самолета. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

По информации правительства, Пашинян вместе со своей делегацией не смог вылететь из Казани из-за техничесткой неисправности, выявленной в самолете. Сейчас специалисты работают над устранением поломки, сообщило радио «Sputnik Армения». Если проблему решить не получится, то делегацию отправят в Ереван на другом самолете.

Позже источник радио в правительстве уточнил, что Пашинян возвращается в Армению на другом лайнере.

Исполняющий обязанности премьера прилетел в Казань на заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Пашинян на мероприятии отмечал, что Армения готова работать над вопросом расширения экономического сотрудничества в ЕАЭС. Также он подчеркивал важность углубления кооперации в сфере промышленности.

Ранее Никол Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении. Он заявил, что до проведения досрочных выборов будет исполнять обязанности премьер-министра страны.