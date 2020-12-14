Пашинян назвал условие своей отставки
Пашинян обозначил свою позицию во время обращения к нации, сообщил ТАСС.
В Армении несогласные с подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе вышли на уличные протесты.
Документ, подписи под которым поставили Москва, Баку и Ереван, предполагал взаимный обмен пленными и возвращение беженцев в Карабах. Кроме того, Азербайджан получал часть некоторых спорных территорий, а в регион ввели российских миротворцев.
Более 40 протестующих задержали в Ереване 10 декабря. Они требовали встречи с Пашиняном и его последующей отставки. Люди намеревались взять здание правительства штурмом, но им помешали стражи порядка.
Через день требующие отставки премьер-министра парализовали работу ереванского метрополитена.
После нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха Пашинян назвал обстановку здесь «относительно спокойной».