Пашинян назвал условие своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет подавать в отставку. Свой пост политик готов покинуть, только если таким будет волеизъявление народа.

Пашинян обозначил свою позицию во время обращения к нации, сообщил ТАСС.

В Армении несогласные с подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе вышли на уличные протесты.

Документ, подписи под которым поставили Москва, Баку и Ереван, предполагал взаимный обмен пленными и возвращение беженцев в Карабах. Кроме того, Азербайджан получал часть некоторых спорных территорий, а в регион ввели российских миротворцев.

Более 40 протестующих задержали в Ереване 10 декабря. Они требовали встречи с Пашиняном и его последующей отставки. Люди намеревались взять здание правительства штурмом, но им помешали стражи порядка.

Через день требующие отставки премьер-министра парализовали работу ереванского метрополитена.

После нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха Пашинян назвал обстановку здесь «относительно спокойной».