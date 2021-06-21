Пашинян назвал первые итоги парламентских выборов в Армении победой народа

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян после обнародования первых данных внеочередных парламентских выборов посетил штаб своей политической силы и назвал предварительные итоги волеизъявления победой народа. Согласно последним данным, его партия «Гражданский договор» лидирует с большим перевесом.

«Армянский народ сделал свой выбор, произошло то, что было предсказано. А мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось», — приводит ТАСС слова Пашиняна.

Выступая в предвыборном штабе партии «Гражданский договор», он также выразил благодарность российскому руководству — президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину за поддержку, оказанную Армении.

Пашинян заявил, что по итогам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в стране 20 июня, его политическая сила сформирует в парламенте большинство.

«Уже понятно, что партия „Гражданский договор“ получила большинство в парламенте. Пока еще не подсчитаны все голоса, но понятно, что у нас будет убедительное большинство», — сказал Пашинян в ходе выступления.

Внеочередные выборы в парламент в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. В выборах приняли участие 21 партия и четыре избирательных блока. Чтобы получить места в парламенте, партия должна набрать более 5% голосов. Для блока проходной барьер составляет 7%.