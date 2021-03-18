Пашинян назвал дату внеочередных выборов в парламент Армении

Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, голосование станет выходом из внутриполитического кризиса, который охватил страну.

«Несколько минут назад состоялась моя встреча с главой фракции „Процветающая Армения“ Гагиком Царукяном. В ходе заседания мы решили, что лучший выход из внутриполитической ситуации — внеочередные парламентские выборы», — написал Пашинян.

Он пояснил, что также переговорил с президентом страны Арменом Саркисяном, представителями фракции «Мой шаг» и лидером фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном. С учетом мнений всех собеседников внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня 2021 года.

Новый политический кризис в Армении начался со скандального заявления Пашиняна о том, что в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе «ракеты „Искандер“ не сработали». Слова главы правительства опроверг генерал-лейтенант Тиран Хачатрян.

Недовольный премьер инициировал отставку военного. Генеральный штаб не стерпел такого поведения и потребовал ухода Пашиняна с поста руководителя правительства. В ответ политик назвал поведение военных попыткой государственного переворота и подал ходатайство на имя президента Армении об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Глава республики отказался подписывать документ.

В результате конфликт перешел в новую фазу. Правительство заявило, что глава Генштаба считается уволенным, так как президент не обжаловал указ премьера в Конституционном суде в положенный срок. Сам Оник Гаспарян подчеркнул, что продолжит службу, но уже в другом статусе.

Политический кризис, который возник из-за разногласий военных и политиков, привел к митингам на улицах Еревана.