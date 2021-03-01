Пашинян направил повторное предложение об отставке главы Генштаба Армении

Администрация президента Армении повторно получила от премьер-министра Никола Пашиняна документы на увольнение главы Генштаба. Ранее оппозиция предложила политику договориться и отозвать свое решение.

Администрация президента Армении получила повторное предложение премьера об отставке главы генштаба, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

Ранее лидер оппозиции Армении Эдмон Марукян предложил премьер-министру Николу Пашиняну пойти на сделку. Премьер назвал в качестве условия сделки отозванное решение об отставке Оника Гаспаряна.

Марукян заявил, что в том случае, если премьер отзовет свое решение об отставке главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, представители оппозиции подпишут любое его предложение по проведению внеочередных парламентских выборов.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало руководство в полном составе.

Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал отставки Пашиняна. В ответ на это Пашинян издал указ об увольнении Гаспаряна с поста начальника Генштаба. Однако это решение не вступило в законную силу, поскольку его не утвердил президент страны Армен Саркисян.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.