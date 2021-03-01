Пашинян извинился перед народом за свои ошибки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у жителей страны за все свои ошибки. При этом он заявил, что своим главным достижением считает установление власти народа.

«Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощения за все допущенные им ошибки», — процитировало Пашиняна РИА «Новости».

Армянский премьер добавил, что постарается извлечь уроки из своих ошибок. По словам Пашиняна, главным его достижением на посту является установление власти народа. Он подчеркнул, что только местные жители должны решать, кто будет руководить страной.

«Власть хотят отобрать у народа, и мы заявляем, что не позволим этого», — отметил премьер-министр.

Вечером 1 марта Пашинян вместе с женой и детьми вышел к своим сторонникам, собравшимся на митинг. Он заявил, что у действующей власти нет внутренних врагов, а вооруженные силы по-прежнему подчиняются народу и главе правительства.

Оппозиция начала устраивать протесты в Армении после завершения войны в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы республики в конце февраля потребовали отставки Пашиняна и Кабмина. После этого своей должности лишился глава Генштаба Оник Гаспарян.