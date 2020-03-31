Пашинян и Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили цены на российские углеводороды
Белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном цены на углеводороды, которые страны импортируют из РФ. Об этом сообщила «Газета.ru».
По мнению политиков, цены на российский природный газ завышены и не соответствуют мировому уровню. Кроме того, Лукашенко и Пашинян обсудили вопросы функционирования экономики в условиях распространения коронавируса.
В ходе разговора стороны также затронули тему функционирования систем здравоохранения и противодействия распространению сезонных инфекций.
По данным издания, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.