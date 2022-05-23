Пашинян и Алиев создали государственные комиссии по делимитации границы между странами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев создали госкомиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Обе подписали соответствующие указы.

Распоряжение Пашиняна опубликовал сайт кабмина страны. Указ Алиева появился на его официальном сайте. Известно также, что в Азербайджане председателем такой комиссии стал премьер-министра страны Шахин Мустафаев.

Лидеры стран договорились о создании комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы на встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

В сентябре 2020 года страны начали боевые действия в Нагорном Карабахе. Они стали частью затянувшегося конфликта. В итоге пострадало мирное население региона, а несколько попыток перемирия закончились провалом.

10 ноября лидеры Армении и Азербайджана все же подписали соглашение о прекращении огня. Также они договорились об обмене пленными и телами погибших.