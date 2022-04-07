Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к переговорам между Арменией и Азербайджаном

Министерствам иностранных дел Армении и Азербайджана поручили начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина, заявление процитировало РИА «Новости».

Поручение МИД дали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев после трехсторонней встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Стороны обсуждали возможности мирного урегулирования конфликта в Карабахе.

«По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении пресс-службы.

Созданная комиссия будет заниматься обеспечением безопасности и стабильности периметра границы. Нагорный Карабах перешел на военное положение в конце марта, регион находится в зоне конфликта интересов Армении и Азербайджана.