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    07 апреля 2022, 02:17

    Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к переговорам между Арменией и Азербайджаном

    Полина Созыкина

    Министерствам иностранных дел Армении и Азербайджана поручили начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина, заявление процитировало РИА «Новости».

    Пашинян и Алиев поручили начать подготовку к переговорам между Арменией и Азербайджаном

    Поручение МИД дали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев после трехсторонней встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Стороны обсуждали возможности мирного урегулирования конфликта в Карабахе.

    «По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном», — говорится в заявлении пресс-службы.

    Созданная комиссия будет заниматься обеспечением безопасности и стабильности периметра границы. Нагорный Карабах перешел на военное положение в конце марта, регион находится в зоне конфликта интересов Армении и Азербайджана.