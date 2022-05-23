Пашинян и Алиев договорились о делимитации армяно-азербайджанской границы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Европейского совета Шарль Мишель в рамках трехсторонней встречи в Брюсселе договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Армении.

«В результате обсуждений достигнута договоренность по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта между двумя странами и привели к жертвам среди мирных жителей. Несколько попыток перемирия потерпели фиаско.

В результате в ночь на 10 ноября было достигнуто трехсторонее соглашение, в рамках которого Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших.

Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района — они с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Также в регионе разместили российские миротворческие силы.