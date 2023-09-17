Мир 17 сентября 2023, 10:27 Пашинян допустил подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года Пашинян заявил о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном Armenian Defense Ministry Press Service

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До конца 2023 года Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Первая из сторон начала делать необходимые шаги для этого, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Его слова привел ТАСС.

«Очевидно, что тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс», — указал политик.

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По словам Пашиняна, стороны тратят большое количество сил и времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис. Однако все эти старания необходимо направить на работу над мирным договором.

«Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение», — заявил армянский премьер.

Ранее МИД Армении отверг обвинения в наличии войск на территории Нагорного Карабаха. Так республика ответила на заявления Минобороны Азербайджана о том, что в ночь на 16 сентября их позиции на границе обстреляли армянские войска.