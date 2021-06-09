Пашинян дал указание предложить Баку обменять его сына на армянских военнопленных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян дал указание предложить Баку обменять его сына на военнопленных. Изначально это предложил бывший президент страны Серж Саргсян. Об этом написал ТАСС.

Пашинян 7 июня заявил, что пленные «в бакинских тюрьмах борются за независимость и суверенитет Армении». Он сказал, что они «простят нас за один-два лишних месяца в плену, но не простят, если за их освобождение будут отданы в жертву независимость и суверенитет страны».

«Говорю [президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву официально: отдаю своего сына в обмен на всех пленных. Официально заявляю: отдаю своего сына в обмен на всех пленных», — заявил Пашинян в тот же день.

При этом он оскорбил бывших президентов страны Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, поручив им, «как специалистам в торговле людьми», провести переговоры по этому вопросу.

Между тем Азербайджан заявил, что 140 человек не подлежат обмену, потому что или они были захвачены уже после окончания боевых действий Карабахе, или они обвиняются по статьям «Наемничество», «Терроризм» и «Военные преступления». Об этом сообщил РБК.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в сентябре 2020 года из-за спорного Нагорного Карабаха. В регионе шли военные действия, в результате которых военные и мирные граждане погибли, были также и пострадавшие.