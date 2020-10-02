Пашинян заявил об уничтожении четырех БПЛА противника

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армянские силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника. Они, по его словам, пролетали над Котайской и Гегаркуникской областями страны.

Сначала было известно об уничтожении только трех БПЛА и поисках четвертого. Спустя 15 минут Никол Пашинян сообщил об уничтожении последнего из обнаруженных летательных аппаратов.

«Четвертый был уничтожен. Спокойно, уверенно и смело. Мы победим», — написал армянский премьер в Facebook.

Котайская область граничит с Ереваном. Дальние границы этого региона пролегают примерно в 50 километрах от столицы Армении. В настоящее время боевые действия формально ведутся между Азербайджаном и непризнанным Нагорным Карабахом.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются с конца прошлой недели. С чего именно начался новый конфликт неизвестно. Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ходе боевых действий пострадали мирные жители непризнанного региона, военные с обеих сторон и журналисты, которые приехали освещать конфликт.

Президенты России, США и Франции 1 октября призвали стороны конфликта вернуться к мирным переговорам и прекратить боевые действия без каких-либо предварительных условий.