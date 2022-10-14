Пашинян сообщил о намерении Азербайджана оккупировать еще больше территорий Армении | 360°

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Пашинян сообщил о намерении Азербайджана оккупировать еще больше территорий Армении

Премьер-министр Пашинян сообщил о намерении Азербайджана оккупировать часть земель Армении

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Власти Азербайджана стремятся оккупировать часть армянских земель, подобные намерения необходимо пресекать. Об этом на саммите в Астане заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, написал ТАСС.

«Нужно предотвратить стремление Азербайджана оккупировать еще больше земель Армении», — заявил он.

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Пашинян подчеркнул высокую роль СНГ в вопросе нормализации отношений между  государствами и сообщил, что из-за конфликта место жительства в приграничных территориях с Азербайджаном покинули более 7,6 тысячи человек.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал членов СНГ при разрешении любых внутренних конфликтов использовать только лишь добрую волю, стремиться по максимуму искать выход из ситуаций.

Глава государства напомнил, что РФ всегда пыталась уладить противоречия по вопросу Карабаха, несмотря на мнение лидеров стран Запада. Также он пригласил Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева провели встречу в России, писала газета «Известия».

Конфликт Азербайджана и Армении

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