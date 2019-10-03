Пасхалка к приезду Кодзимы появилась во «ВКонтакте». Достаточно назвать его гением
Увидеть скрытое шуточное изображение можно на своей странице в соцсети. Стоит только опубликовать сообщение или комментарий со словами «Кодзима гений», как в углу экрана появляется мультяшный японец. Можете попробовать сами, только вводить нужно без кавычек.
Хидео Кодзима приедет в РоссиюПодробнее
После публикации слова становятся желтыми, чтобы появилась пасхалка, на них нужно нажать. Скрытая анимация работает также в мобильном приложении соцсети с одинаковым алгоритмом действий.
«После анонса приезда Кодзимы в Москву количество его упоминаний выросло в четыре с лишним раза по сравнению с днем ранее и до сих пор продолжает расти. Мы решили порадовать поклонников легендарного геймдизайнера и сделали небольшую пасхалку», — рассказали Medialeaks в компании.
Хидео Кодзима 5 октября приедет на международную выставку интерактивных развлечений «Игромир-2019». Он представит в Москве самую ожидаемую игру под названием Death Stranding. Кроме того, японец примет участие в съемках «Вечернего Урганта».