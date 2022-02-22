Пасечник заявил, что ЛНР выжила только благодаря России
Глава ЛНР Пасечник: республика была на грани гуманитарной катастрофы и выжила лишь благодаря РФ
Луганская народная республика находилась на грани гуманитарной катастрофы и выжила только благодаря Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Украинские власти проводят свою агрессивную политику в отношении Донбасса с 2014 года, по словам Пасечника.
«Это были очень трудные для нашей республики годы. 2014 год — это гибель наших друзей, гибель ополченцев», — заявил он.
Он напомнил, что жителям ЛНР и ДНР перекрывают воду, отключают свет. Предприятия тоже находятся под экономической блокадой. Лишь благодаря России народным республикам удалось избежать гуманитарной катастрофы.
Глава ЛНР выразил надежду, что признание Россией приведет к миру в Донбассе.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета и независимости ДНР и ЛНР. Глава государства также заключил с народными республиками договоры о дружбе и сотрудничестве, которые сегодня ратифицировали обе палаты российского парламента.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее не исключил обращения за военной помощью к России.