Пасечник попросит Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России | 360°

Мир 27 сентября 2022, 22:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пасечник попросит Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России Пасечник попросит Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ 28 сентября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 28 сентября обратится к президенту России Владимиру Путину. Он попросит его рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта федерации.

Глава ЛНР ранее заявлял, что подготовил обращение к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос в установленном российском законодательством порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав страны на правах субъекта Российской Федерации. Его слова приводил Луганский информационный центр.

Реклама

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко после обработки 100% бюллетеней сообщила, что за вхождение ЛНР в состав России проголосовали 98,42% местных жителей. Как отметил Пасечник, уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию.

Реклама

Референдумы в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях признали состоявшимися. Местные жители могли выразить свою волю на голосовании, которое проходило с 23 по 27 сентября. За его проведением следили международные наблюдатели.

0 0 0 0 0 0