Пасечник попросит Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России | 360°

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Пасечник попросит Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России

Пасечник попросит Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ 28 сентября

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 28 сентября обратится к президенту России Владимиру Путину. Он попросит его рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта федерации.

Глава ЛНР ранее заявлял, что подготовил обращение к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос в установленном российском законодательством порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав страны на правах субъекта Российской Федерации. Его слова приводил Луганский информационный центр.

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Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко после обработки 100% бюллетеней сообщила, что за вхождение ЛНР в состав России проголосовали 98,42% местных жителей. Как отметил Пасечник, уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию.

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Референдумы в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях признали состоявшимися. Местные жители могли выразить свою волю на голосовании, которое проходило с 23 по 27 сентября. За его проведением следили международные наблюдатели.

Референдум в ЛНР 2022

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