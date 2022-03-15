Пасечник не исключил диверсии украинских националистов на освобожденных территориях ЛНР

В Луганской народной республике допустили, что на ее освобожденных территориях вероятны диверсии. Их могут организовать украинские националисты.

Опасениями на этот счет в интервью РИА «Новости» поделился глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Безусловно, мы не можем полностью исключить такой вариант», — подчеркнул он.

Зачистку освобожденных территорий ЛНР, по словам Пасечника, завершили еще не везде и не в полной мере. Нельзя исключать диверсий и терактов со стороны разрозненных групп украинских националистов.

«Правоохранительные органы, приступившие к работе на таких территориях, все время, как говорится, начеку», — подчеркнул глава ДНР.

Эвакуированные из Мариуполя люди ранее рассказали, как участники украинских вооруженных формирований устраивали в детских садах, школах и медицинских учреждениях опорные пункты и огневые точки.