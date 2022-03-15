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    15 марта 2022, 21:56

    Пасечник не исключил диверсии украинских националистов на освобожденных территориях ЛНР

    Глава ЛНР Пасечник: на освобожденных территориях республики возможны диверсии

    Александра Ломейко

    В Луганской народной республике допустили, что на ее освобожденных территориях вероятны диверсии. Их могут организовать украинские националисты.

    Опасениями на этот счет в интервью РИА «Новости» поделился глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Безусловно, мы не можем полностью исключить такой вариант», — подчеркнул он.

    Зачистку освобожденных территорий ЛНР, по словам Пасечника, завершили еще не везде и не в полной мере. Нельзя исключать диверсий и терактов со стороны разрозненных групп украинских националистов.

    «Правоохранительные органы, приступившие к работе на таких территориях, все время, как говорится, начеку», — подчеркнул глава ДНР.

    Эвакуированные из Мариуполя люди ранее рассказали, как участники украинских вооруженных формирований устраивали в детских садах, школах и медицинских учреждениях опорные пункты и огневые точки.