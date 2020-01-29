ПАСЕ подтвердила полный возврат полномочий российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. За документ проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались — семь человек.

Глава российской делегации и зампред ПАСЕ Петр Толстой напомнил собравшимся об уже допущенных ранее ошибках. Он заявил, что пять лет слушал лживые заявление о России.

«Они до сих пор тиражируется многими из выступавших сегодня ораторов. Невозможно очернять страну, не зная фактов. Кто тут кого должен наказывать?» — цитирует Толстого РИА «Новости».

Глава делегации РФ упрекнул парламентариев в том, что они «благосклонно кивают головами» в ответ на обвинения в адрес России представителей Украины, но при этом знают правду о ситуации.

По словам Толстого, Россия готова обсуждать любые проблемы, но только в диалоге на равных, а не в «попытках одних наказать других». Он пообещал, что в случае принятия любых санкций в отношении Москвы или делегации страны, российские парламентарии вновь уйдут из ПАСЕ.

Права голоса Россию лишили на ассамблее в 2014 году из-за присоединения Крыма. В следующем году санкции ужесточились. В 2016–2018 годах Москва не стала направлять заявку на участие в ассамблее.