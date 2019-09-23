Парубий ответит перед ГБР за массовые беспорядки в Одессе

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Он обвиняется в организации массовых беспорядков, которые произошли в Одессе в мае 2014 года. Об этом Парубий рассказал в своем профиле в Facebook.

«ГБР открыло против меня уголовное дело. За организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своем письме ГБР это называет „массовыми беспорядками“», — написал политик.

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Парубий отметил, что не удивлен документом. Наоборот, его удивило отсутствие в нем таких выражений, как «организация, координация и осуществление Парубием государственного переворота под кодовыми названиями „Майдан“, „Революция Достоинства“» и прямых обвинений в захвате власти и незаконном отстранении от нее действующего президента страны. Он отметил, что все это уже читается между строк, но прямым текстом пока не написано.

В конце своего поста Парубий подчеркнул, что всегда «делал все возможное для защиты Украины» — не только во время войны, но и всю свою жизнь. Кроме того, он отметил, что не намерен отказываться от этого и в дальнейшем.

Информация о том, что на экс-спикера Верховной рады могут завести подобное уголовное дело появилась еще в прошлом месяце. Об этом рассказывал заместитель главы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.