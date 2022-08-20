Партнеры по G7 бросили Европу на произвол судьбы — Пушков
Сенатор Пушков назвал Европу брошенной из-за отказа Канады помочь с поставками газа
Невозможность властей Канады помочь Европе с поставками газа в зимний период свидетельствует о том, что страны ЕС оказались брошенными на произвол судьбы. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
«Страна G7 подготовилась умыть руки перед лицом зимнего кризиса, бросив на произвол судьбы своих европейских союзников. И это — один из формальных лидеров Запада», — написал он.
Пушков отметил, что США пролоббировали включение Канады в «Большую семерку», несмотря на слабость по отдельным параметрам.
«Европейцы покорно согласились, что США протащили Канаду с заднего хода в G7», — написал он.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна не сумеет оказать существенной поддержки Европе в поставках газа предстоящей зимой. При этом он не уточнил, на какой объем газа могут фактически рассчитывать европейские потребители.
После объявления «Газпрома» о временной приостановке работы единственной турбины «Северного потока» цены на газ в Европе взлетели на 8%.