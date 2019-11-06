«Партнерство с собой». Эмма Уотсон рассказала о счастливом одиночестве

Герои «Гарри Поттера» поздравили Джоан Роулинг с днем рождения Подробнее

Актриса призналась, что до недавнего времени переживала из-за того, что в 2020 году ей исполнится 30 лет, а она не вышла замуж и не завела детей.

«Если вы не построили дом, у вас нет мужа и ребенка, и вам исполняется 30 лет (при этом ваша карьера не невероятно стабильна и вы все еще что-то обдумываете) — это доставляет невероятное беспокойство», — поделилась она.

Уотсон является одной из самых высокооплачиваемых британских актрис. Последний на сегодня фильм, в котором она сыграла, выйдет в прокат в январе 2020 года. Это историческая лента «Маленькие женщины» о взрослении четырех сестер во время Гражданской войны в США.