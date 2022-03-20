Президент Узбекистана заявил о планах развивать партнерство с Россией

Узбекистан намерен развивать и укреплять многоплановое партнерство с Россией, заявил глава республики Шавкат Мирзиеев в обращении к президенту РФ Владимиру Путину. Сегодня отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

По словам Мирзиеева, за последние годы Россия и Узбекистан общими усилиями вышли на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства и союзничества, написало РИА «Новости».

Президент Узбекистана подчеркнул, что страны строят отношения на принципах открытости, доверия, поддержки и уважения интересов друг друга.

Он обратил внимание на рекордные показатели взаимной торговли России и Узбекистана, реализацию масштабных промышленных проектов, развитие гуманитарного сотрудничества и связей в сферах здравоохранения, науки, культуры, искусства и образования.

Мирзиеев также пожелал Путину здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а всем россиянам — благополучия и процветания.