Партию поддельной вакцины «Спутник V» нашли в частном самолете в Мексике

Мексиканские таможенники задержали на границе нелегальную партию поддельной вакцины «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

В ведомстве отметили, что опубликованные фотографии только подтверждают фальсификат. В написании названия препарата ошибка. Дизайн контейнеров и упаковок также отличается. РФПИ поблагодарил правительство Мексики за задержание подделки.

Также в Фонде отметили, что попытка поставок поддельной вакцины может быть одной из провокаций против российского препарата.

В ведомстве напомнили, что «Спутник V» поставляется только через официальные каналы. Каждая ампула имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение. Вакцинация препаратом проводится исключительно в рамках соответствующих официальных государственных программ.

В пресс-службе правительства латиноамериканской страны уточнили, что поддельную партию планировали на частном самолете перевести в Гондурас. Всего таможенники изъяли пять миллионов 775 тысяч доз. Их спрятали в двух холодильниках между бутылок с газировкой.

Власти Мексики уточнили, что самолет арестовали. Экипаж и пассажиров — все они граждане Гондураса — передали сотрудникам прокуратуры.

Общий объем изъятого — 5 млн 775 доз. Они перевозились в двух холодильниках в 1155 емкостях, которые были спрятаны между бутылками с газировкой и кондитерскими изделиями.

Власти Мексики сообщают, что самолёт арестован в интересах следствия, экипаж и пассажиры — граждане Гондураса — переданы сотрудникам генпрокуратуры Мексики.