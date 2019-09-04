Партию героина в 1,3 тонны нашли в куче полотенец и халатов в Великобритании

Судно MV Gibraltar пришвартовалось в порту Феликстоу 30 августа. Во время обыска сотрудники пограничной службы и Национального агентства по борьбе с преступностью обнаружили 1,3 тонны героина. Стоимость найденного наркотика оценивается в 120 миллионов фунтов стерлингов (более 9,67 миллиарда рублей).

Правоохранители изъяли запрещенный груз, а контейнер вернули на место, чтобы выйти на получателей героина. Судно проследовало до Бельгии, после чего груз доставили на склад в Роттердаме в Нидерландах. Там в ходе совместной операции с бельгийской полицией задержали четырех человек, собиравшихся заняться разгрузкой товара.

Выявленная партия героина стала крупнейшей для Великобритании и Европы, сообщила «Политика Сегодня».